Ciro xinga e dá leve empurrão em homem em Roraima

O candidato do PDT ao Planalto, Ciro Gomes, xingou e deu um leve empurrão em um homem que fez uma pergunta durante uma entrevista em um evento de campanha em Boa Vista, Roraima, no sábado (15).

Luiz Nicolas Maciel Petri, que se identifica como jornalista, perguntou a Ciro: “O sr. reafirma o que o senhor disse sobre brasileiros que fizeram aquela manifestação na fronteira, que chamou os brasileiros de canalhas, desumanos e grosseiros?” Irritado, Ciro xinga e dá um leve empurrão em Petri, depois manda tirá-lo do local e prendê-lo, dizendo que ele é “do Romero Jucá”.

“Vai para a casa de Romero Jucá, seu filho da puta. Pode tirar esse daqui, esse aqui é do Romero Jucá. Romero Jucá. Tira ele, tira ele, prende ele aí”, respondeu Ciro.

Em seu perfil em rede social, Petri disse que estava cobrindo o evento com Ciro para o seu “programa de TV”. “Daí em um ato de covardia, o Senhor Ciro Gomes me deu um soco na barriga e me xingou de filho da put… fique sem reação porquê não sou de violência (sic). Apenas fiz uma pergunta. Lamento que um candidato a presidente que tenha esse tipo de atitude e que tenha uma candidata ao senado aqui de Roraima que o apoie”, escreveu.

Questionado sobre a confusão em evento no Parque Ibirapuera, em São Paulo neste domingo (16), Ciro disse que “apareceram lá uns provocadores, mas acho que se deram muito mal”.

A assessoria do candidato diz que Petri não é jornalista e que foi lá apenas com a intenção de provocar Ciro. Ainda segundo a assessoria, o homem trabalha para o senador por Roraima Romero Jucá (MDB).

No perfil do Facebook de Petri, ele se descreve como proprietário da agência Saldo Positivo Comunicação e Marketing, que, segundo o site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), recebeu R$ 70 mil pelo prestação de serviços (produção de comerciais, jingles e artes gráficas) para o candidato do DEM ao Senado por Roraima Chico Rodrigues.

Chico Rodrigues, Jucá e a candidata do PDT (partido de Ciro) ao Senado pelo estado, Angela Portela, estão entre os principais concorrentes às duas vagas de senador por Roraima.

Da Folhapress