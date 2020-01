Clínica Catarse apoia Campanha do Janeiro Branco em Serra Talhada

A Clínica Catarse, pensando no bem-estar, na saúde mental e na qualidade de vida do sujeito, conta com a psicóloga Amanda Novaes e as psicanalistas Diane Carvalho e Milane Soares.

As profissionais atuam na cidade de Serra Talhada e região e apoiam a Campanha do Janeiro Branco que teve início no ano de 2014, com objetivo de conscientizar a população acerca da importância de cuidar da saúde mental.

É necessário quebrar tabus e buscar por profissionais como psicólogos, psicanalistas e psiquiatras. A iniciativa da Campanha faz referência ao bem-estar emocional e a qualidade de vida do indivíduo. Os transtornos mentais como a depressão, ansiedade e fobias, precisam ser tratados com seriedade. O Brasil, é o país que apresenta o maior índice de indivíduos com problemas de ordem psicológica. As mudanças sociais, sentimentos de frustação, culpa e cobranças pessoais ou sociais, são grandes desencadeadores de crises emocionais que agravam as condições psíquicas.

Então, fiquem atentos aos problemas de ordem emocional, devendo ser tratados por especialistas capacitados, dos quais auxiliam no autoconhecimento do sujeito, diminuição dos sintomas, enfrentamento de situações negativas, socialização e um tratamento apropriado.

ATENDIMENTO NA CLÍNICA CATARSE

Os atendimentos acontecem de segundas às sextas-feiras, no endereço: Rua Enock Ignácio de Oliveira, 1115, Centro, Serra Talhada – Próximo a Farmácia Santa Clara. Os interessados em conhecer e buscar tratamento pode entrar em contato pelo fone: (87) 9.9937-9915 para ser realizado agendamento.