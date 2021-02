Clube da Poesia Nordestina realizará a 1ª Live do ano

Nesta terça-feira, o Clube da Poesia Nordestina iniciará as LIVES em 2021 com o MOTE: VAMOS COMEÇAR O ANO/ COM RIMA VERSO E POESIA!

Sucesso em 2020, onde foram realizadas 18 Lives através do Canal do YouTube: TV POESIA DA GENTE, inicia neste dia 02, mais uma maratona de Lives semanais, onde a META é disseminar a POESIA POPULAR. As LIVES em 2020,. Renderam mais de 20 mil visualizações e o Canal já ultrapassou 200 mil visitas, em menos de 08 meses de existência. “A poesia está bem representada, na Academia Literária Clube da Poesia Nordestina, onde mais de 100 Poetas de bancada, semanalmente mandam um recado nós MOTES que disponibilizo. São temas pertinentes, importantes, onde relatamos fatos e problemas sociais… Já discutimos o Trânsito, a Depressão, o Autismo, a Criança… Foram 18 Lives em 2020 e pretendemos bater o nosso RECORDE esse ano. Porque a POESIA POPULAR merece ser destaque todo dia”. Disse IRANILDO Marques-Presidente da Academia Literária Clube da Poesia Nordestina.

As LIVES contam com a participação de diversos Poetas de todo Brasil. Chegando a contar com mais de 100 apresentações em cada LIVE e já podemos afirmar que o Clube da Poesia Nordestina, juntamente com a TV POESIA DA GENTE, já detém o título da maior LIVE Poética do Mundo.

Com a palavra o YOUTUBE.

https://www.youtube.com/watch?v=z90RFnHl5lg