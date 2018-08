CMT/MDA: Lula lidera com 37,3%, seguido por Bolsonaro com 18,8%

Foi divulgada nesta segunda-feira (20) a primeira pesquisa nacional de intenção de votos para presidente após o registro de candidaturas no TSE. Nela, Lula (PT) aparece em primeiro lugar com 37,3% dos votos, uma diferença considerável para o segundo lugar, que traz Jair Bolsonaro (PSL) com 18,8%. Logo atrás, Marina Silva (Rede), Geraldo Alckmin (PSDB) e Ciro Gomes (PDT), aparecem próximos na pesquisa, com 5,6% para a candidata da Rede, 4,9% para o ex-governador de São Paulo e 4,1% para o ex-governador do Ceará.

O levantamento foi feito pelo instituto MDA e encomendado pela CNT (Confederação Nacional de Transportes). Foram ouvidas 2.002 pessoas entre a última terça (14) e este domingo (19), em 137 municípios e 25 unidades da federação. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

Lula (PT) – 37,3%

Jair Bolsonaro (PSL) – 18,8%

Marina Silva (Rede) – 5,6%

Geraldo Alckmin (PSDB) – 4,9%

Ciro Gomes (PDT) – 4,1%

Alvaro Dias (Podemos) – 2,7%

Guilherme Boulos (PSOL) – 0,9%

João Amoêdo (Novo) – 0,8%

Henrique Meirellles (MDB) – 0,8%

Cabo Daciolo (Patriota) – 0,4%

Vera (PSTU) – 0,3%

João Goulart Filho (PPL) – 0,1%

José Maria Eymael (DC) – 0%

Branco/Nulo – 14,3% Indeciso – 8,8%

Transferência de votos

Lula, preso desde o dia 7 de abril na superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, corre o risco de ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa e ter sua candidatura cassada. A inelegibilidade do petista ainda está para ser julgada na Justiça.

A pesquisa não testou um cenário sem Lula, mas questionou os 37,3% que declararam seu voto para o petista sobre em quem votariam caso o ex-presidente fique de fora. Nesse cenário, Fernando Haddad (PT) aparece com 17,3%, Marina Silva com 11,9% e Ciro Gomes com 9,6%. Nesse contexto, o percentual de indecisos chega a 47,9%.

Cenários para segundo turno

Além desses três cenários, o MDA simulou outros dez para o segundo turno, envolvendo cinco candidatos: Lula, Ciro, Alckmin, Bolsonaro e Marina.

Lula x Bolsonaro

Lula – 50,1%

Jair Bolsonaro – 26,4%

Branco/Nulo – 19,1%

Indecisos 4,4%

Lula x Ciro

Lula – 49,4%

Ciro Gomes – 18,5%

Branco/Nulo – 27,2%

Indeciso – 4,9%

Lula x Alckmin

Lula – 49,5%

Geraldo Alckmin – 20,4%

Branco/Nulo – 25,2%

Indeciso – 4,9%

Lula x Marina

Lula – 49,8%

Marina Silva – 18,8%

Branco/Nulo – 26,7%

Indeciso – 4,7%

Bolsonaro x Ciro

Jair Bolsonaro – 29,4%

Ciro Gomes – 28,2%

Branco/Nulo – 32,7%

Indeciso – 9,7%

Bolsonaro x Alckmin

Jair Bolsonaro – 29,4%

Geraldo Alckmin – 26,4%

Branco/Nulo – 35,0%

Indeciso – 9,2%

Bolsonaro x Marina

Jair Bolsonaro – 29,3%

Marina Silva – 29,1%

Branco/Nulo – 33,3%

Indeciso – 8,3%

Ciro x Marina

Ciro Gomes – 26,1%

Marina Silva – 25,2%

Branco/Nulo – 40,0%

Indeciso – 8,7%

Marina x Alckmin

Marina Silva – 26,7%

Geraldo Alckmin – 23,9%

Branco/Nulo – 40,8%

Indeciso – 8,6%

Ciro x Alckmin

Ciro Gomes – 25,3%

Geraldo Alckmin – 22,0%

Branco/Nulo – 42,6%

Indeciso – 10,1%

Do JC Online