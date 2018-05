CNH Digital está disponível para emissão em Pernambuco

A Carteira Nacional de Habilitação Digital (CNH Digital) está disponível para emissão em todo o estado. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), para solicitar a versão eletrônica do documento, é necessário ter a nova versão da carteira de motorista física, que possui um QR Code lido em aparelhos eletrônicos.

Os condutores podem optar pelos dois modelos de CNH. A carteira digital tem a mesma validade que o documento impresso e conta com um conjunto de padrões técnicos para suportar um sistema que assegure sua validade. Sendo assim, quem esquecer a CNH física em casa não estará sujeito à multa e pontos na carteira, bastando apresentar o documento digital.

Segundo o Detran-PE, quem tirou a primeira CNH ou renovou o documento a partir do dia 2 de maio de 2017 pode optar pela CNH Digital sem pagar nada. Os motoristas que têm o modelo antigo da CNH, sem o QR Code, devem solicitar a nova versão em uma agência do Detran ou Ciretran de todo o estado e atualizar o número do celular e e-mail no sistema.

Após a atualização dos dados, o condutor precisa acessar o Portal de Serviços do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e fazer o cadastro na CNH Digital. O condutor deve informar CPF, nome completo, data de nascimento, e-mail e senha.

O valor pago por esses condutores é o mesmo cobrado para a segunda via da CNH, de R$ 91,11, ou a renovação da carteira, quando é cobrada uma taxa de R$ 93,74, além de R$ 71,49 para o Exame de Aptidão Física e Mental e outros R$ 87,99 para avaliação psicológica (apenas para quem exerce atividade remunerada). (G1)