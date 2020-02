Cobertura do único posto de combustível de Terra Nova desaba após ventania

A cobertura do único posto de combustível da cidade de Terra Nova, no Sertão de Pernambuco, desabou no final da tarde do sábado (8). Segundo moradores, fortes rajadas de vento teriam atingido a estrutura do posto. Parte da placa que sinaliza a entrada da cidade também despencou e tomou um lado da via.

O 5º Grupamento de Bombeiros foi acionado, fez o isolamento da área do posto de combustível e ninguém ficou ferido. Segundo o órgão, uma perícia precisa ser realizada para investigar a causa do acidente.

De acordo com o 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), a placa que sinaliza a entrada da cidade já foi retirada da pista e o trânsito de veículos foi normalizado.