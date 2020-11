Uma jiboia de aproximadamente dois metros de comprimento foi resgatada nessa quinta-feira (19) em um estacionamento de um supermercado em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Segundo o gerente do supermercado, alguns clientes capturaram a cobra e cuidaram dela até a chegada do Corpo de Bombeiros.

A cobra foi devolvida para a natureza, ela foi solta no Sítio Vasco, que fica no 1º distrito do município. (G1)