Codevasf divulga edital de concurso com 91 vagas e salários de até R$ 8,1 mil

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francico e do Parnaíba (Codevasf) publicou na manhã desta quinta-feira (26) o edital de um concurso público para preencher 91 vagas. As inscrições abrem na próxima terça-feira (1º) e seguem até 22 de dezembro. O realizador do certame é a Cebraspe. A taxa de inscrição é de R$ 108.

As oportunidades são para profissionais das áreas de Direito, Administração, Economia, Contabilidade, Psicologia, Cartografia, Geologia, Tecnologia da Informação, Agronomia, Engenharias Civil, Agronômica, Ambiental, Elétrica, Mecânica, de Pesca e de Agrimensura.

As provas objetiva e discursiva estão marcadas para o dia 31 de janeiro de 2021, no turno da tarde. A duração será de 4 horas e 30 minutos. Os candidatos com deficiência (PCD) também passarão por avaliação biopsicossocial. Já os autodeclarados negros passarão por procedimento de heteroidentificação.

A seleção acontece em várias cidades do País: Aracaju (Sergipe), Belo Horizonte (Minas Gerais), Montes Claros (Minas Gerais), Bom Jesus da Lapa (Bahia), Salvador (Bahia), Brasília (Distrito Federal), Macapá (Amapá), Maceió (Alagoas), Natal (Rio Grande do Norte), Petrolina (Pernambuco), Recife (Pernambuco), São Luís (Maranhão) e Teresina (Piauí).