‘Coitado é ele’, diz Haddad sobre Bolsonaro em ato em São Paulo

O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, chamou o adversário, Jair Bolsonaro, de coitado na noite desta quarta-feira (24).

Durante ato no Largo do Batata, Haddad comentou recente declaração do capitão reformado de que negros, homossexuais e mulheres deveriam parar de se fazer de coitados.

“Coitado é ele”, disse Haddad, chamando Bolsonaro de parlamentar improdutivo.

Dizendo que em 28 anos de parlamento Bolsonaro nada fez além de vomitar ódio, Haddad afirmou que o capitão reformado está a “duas entrevistas da derrota”.

“Fala o que você pensa. Já que não quer enfrentar no debate, fala mais, que você vai levar uma surra no domingo porque traiu a confiança do povo brasileiro”.

Ao lado do líder do MTST e candidato derrotado à presidência, Guilherme Boulos, Haddad afirmou que, em seu governo, os movimentos sociais não vão ser tratados como terroristas.

Da Folhapress