Coligações de Salgueiro desrespeitam decreto de prevenção ao coronavírus em inaugurações de comitês

Um prato cheio para a propagação do novo coronavírus (Sars-CoV-2) foi o que se viu em Salgueiro essa semana, durante atos políticos das duas maiores coligações do município. O grupo liderado pelo prefeito Clebel Cordeiro (PL), que tenta a reeleição, e o encabeçado pelo médico Dr. Marcones Sá (PSB), opositor mais competitivo, promoveram aglomerações acima do permitido em inaugurações dos seus respectivos comitês.

Recentemente Salgueiro avançou para a 9ª fase do Plano de Convivência com a Covid-19, podendo realizar eventos corporativos, sociais e culturais com até 100 pessoas ou 30% da capacidade do espaço (o que for menor), porém, nessas inaugurações a quantidade de pessoas claramente ultrapassou essa marca.

A Justiça tem agido em todo Pernambuco, determinando que os partidos políticos não desrespeitem as normas sanitárias de prevenção ao coronavírus. Em Salgueiro, o juiz da 75ª Zona Eleitoral, Dr. José de Alencar, expediu uma liminar nesse sentido, mas não foi atendido. A reação da Justiça pode vir nos próximos dias.

Via Blog Alvinho Patriota