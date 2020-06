Colisão entre caminhão e carro deixa dois homens feridos em PE

Na tarde dessa terça-feira (16) um caminhão e um carro colidiram na BR-424, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão foi sair da rodovia para acessar uma estrada de terra e colidiu com o carro que seguia pela rodovia.

O motorista e o passageiro do carro ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital Dom Moura. O estado de saúde das vítimas não foi informado. O motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. (G1)