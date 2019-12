Colisão entre caminhão e carro deixa um morto e sete feridos na BR-232

Uma colisão entre um carro e um caminhão deixou um morto e sete gravemente feridos na madrugada dessa quarta-feira (25), na BR-232, em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos bateram de frente na rodovia. O motorista do carro, Fagner Leite, de 25 anos, morreu no local.

Ainda segundo a PRF, os sete feridos foram levados para um hospital de Pesqueira. Todos estão em estado grave. O motorista do caminhão não ficou ferido, fez o teste do bafômetro e o resultado foi normal. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)