Colisão entre caminhão e carro na BR-116 deixa três pessoas feridas próximo a Salgueiro

Por volta das 10:00 horas da manhã do último sábado (23), aconteceu um acidente na BR 116, na altura da ponte sobre o Riacho Bananeira que fica a 2 Km de Salgueiro. Um caminhão baú placa PWM – 6581 São Paulo/SP, que saiu do Ceará em direção a São Paulo, quando um veiculo corolla, placa EYA – 0113 Cubatão/SP, com três ocupantes fazia o trajeto contrario de São Paulo para o estado do Ceará.

Segundo o motorista do caminhão baú o motorista do corolla teria tentado uma ultrapassagem e não conseguiu, o mesmo ainda se esforçou para evitar o acidente jogando o caminhão para o acostamento. Os dois veículos se chocaram de frente, os ocupantes do carro de passeio ficaram feridos e foram levados para o hospital regional de Salgueiro.

Não temos informações do estado de saúde dos ocupantes do corolla, o caminhão foi retirado da pista já no final da tarde. Todo trabalho foi acompanhado pela PRF.

Do Blog Didi Galvão