Colisão entre caminhões carregados de frango deixa 1 morto e 3 feridos na BR-424 em PE

Um jovem de 20 morreu e três homens ficaram feridos após dois caminhões carregados de frango colidirem na BR-424, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. O acidente ocorreu na noite da quinta-feira (21).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo ao passar por uma curva, conhecida como Curva da Laranjeira, e tombou. Em seguida, invadiu a faixa contrária e colidiu de frente com outro o caminhão, que seguia no sentido contrário.

Ainda segundo a PRF, no segundo veículo havia três ocupantes. O motorista e um dos ajudantes foram socorridos com ferimentos graves, enquanto o outro ajudante morreu no local.

O motorista do caminhão que tombou foi socorrido e retornou ao local do acidente. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. Não foi possível realizar o teste do bafômetro com o outro motorista devido aos ferimentos, conforme informou a PRF.

Uma parte da carga foi levada pela população e a outra parte foi colocada em um caminhão. Além da PRF, estiveram no local a Polícia Civil, Polícia Militar, Instituto de Criminalística, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Corpo de Bombeiros. (G1)