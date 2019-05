Colisão entre carro e caminhão deixa 3 mortos e 5 feridos na BR-232, em São José do Belmonte

Uma colisão entre um carro e um caminhão deixou três mortos e cinco feridos na segunda-feira (20) na BR-232, em São José do Belmonte, Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, havia sete pessoas no carro e duas no outro veículo.

Ainda segundo a PRF, o motorista do carro realizou uma ultrapassagem em um local proibido e, em seguida, colidiu frontalmente com o caminhão, que seguia no sentido contrário. O condutor do caminhão acessou o acostamento da rodovia para tentar desviar, mas o carro também foi para o mesmo local.

No carro havia sete pessoas, quatro ficaram feridas, o motorista, um adolescente de 12 anos, uma adolescente de 14 e o filho dela, de 19 dias; e três morreram, um menino de 7 anos, uma menina de 10 e a mãe deles. Dois homens estavam no outro veículo e apenas o motorista ficou ferido.

Os feridos do carro foram socorridos para o Hospital Agamenon Magalhães, em Serra Talhada. Foi constatado que menino de 7 anos não utilizava a cadeirinha e o bebê de 19 dias não estava no bebê-conforto. O condutor do caminhão foi socorrido para um hospital em São José do Belmonte.

Os dois motoristas realizaram o teste do bafômetro e os resultados foram normais. Após atendimento médico, eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada.