Na madrugada dessa quarta-feira (9), um acidente com vítima fatal aconteceu no km 21 da BR-104, em Taquaritinga do Norte, no Agreste pernambucano.

Segundo informações da Polícia Civil, um carro de passeio entrou na contramão e colidiu frontalmente com um caminhão, logo após uma curva.

O motorista do caminhão ficou ileso, mas o motorista do carro de passeio, de 42 anos, morreu no local. A pista ficou interditada das 2h às 9h10. (G1)