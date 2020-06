Colisão entre carro e caminhão deixa homem morto na BR-423

Uma colisão entre um carro e um caminhão deixou um homem morto na noite do sábado (27), na BR-423, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro trafegava na contramão da rodovia quando o acidente aconteceu.

Ainda segundo a PRF, o motorista do caminhão foi para o acostamento e o carro colidiu na roda traseira do veículo. O condutor do automóvel morreu no local.

O motorista do caminhão teve escoriações, conforme informou a polícia. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. Além da PRF, estiveram no local o Instituto Médico Legal (IML), o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil, que vai investigar o caso.

“Há a suspeita de que o motorista do carro estava sob efeito de álcool, devido ao odor de álcool no carro e de acordo com o relato de familiares. Mas não foi possível fazer o teste do bafômetro pois ele faleceu no local”, destacou a PRF. (G1)