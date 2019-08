Colisão entre carro e caminhão deixa mulher morta na BR-232

Uma colisão entre um carro e um caminhão deixou uma mulher de 27 anos morta na noite da última quarta-feira (21) morto na BR-232, em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelos vestígios verificados no local, o carro entrou na contramão da rodovia e ficou destruído após o impacto.

A condutora do carro morreu no local, enquanto o motorista do caminhão não se feriu. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. A Polícia Civil esteve no local para investigar o caso. (G1)