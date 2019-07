Um soldado do 1º Batalhão Integrado Especializado de Policiamento (Biesp) morreu na manhã dessa segunda-feira (29) após uma colisão entre um carro e um caminhão na PE-177, em São João, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava no carro e morreu no local. Uma equipe da PM ainda está no local e não foram passados mais detalhes do caso, que deverá ser acompanhado pela Polícia Civil. (G1)