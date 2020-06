Colisão entre carro e caminhão deixa três feridos na BR-104

Uma colisão entre um carro e um caminhão deixou três feridos na BR-104, em Agrestina, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o prefeito do município estava no automóvel e teve ferimentos leves. O acidente ocorreu por volta das 17h40 dessa sexta-feira (19).

Ainda segundo a PRF, “pelos vestígios verificados no local do acidente, o caminhão acessou a contramão da rodovia”. O motorista do carro no qual o prefeito de Agrestina estava ficou gravemente ferido e foi encaminhado para o hospital do município. O estado de saúde dele não foi informado.

No caminhão, uma passageira teve ferimentos leves. O condutor se recusou a realizar o teste do bafômetro e foi autuado, conforme informou a polícia. Ele disse que acessou a contramão da rodovia porque tinha se deparado com uma motocicleta com a sinalização traseira apagada na frente dele.