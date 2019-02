Colisão entre carro e caminhão deixa três pessoas feridas na BR-232 em Serra Talhada

Uma colisão entre um carro de passeio e um caminhão Mercedes Sprinter, deixou um saldo de três pessoas feridas na tarde dessa segunda-feira (11), na BR-232 em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, o acidente aconteceu por volta das 15h30, no trecho próximo a via de acesso ao bairro da Malhada. Ainda de acordo com informações, as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para o Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam).

As vítimas foram identificadas como: Diego Alves de Lima (motorista do carro de passeio), Antônio Alves dos Prazeres, de 61 anos (passageiro que vinha no carro) e Francisco Anderson de Souza (o condutor do Caminhão Sprinter).

De acordo com o Hospam, ninguém corre risco de morte.