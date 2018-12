Colisão entre carro e caminhonete deixa 3 mortos e 5 feridos na BR-104, no Agreste de PE

Uma colisão entre um carro e uma caminhonete deixou nove vítimas na noite desse domingo (9) no km 54, na BR-104, nas proximidades do distrito de Rafael, em Caruaru, Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), das nove vítimas, três morreram.

Ainda segundo a PRF, um dos veículos trafegava no sentido Toritama-Caruaru quando o outro automóvel tentou cruzar a via. Neste momento, houve uma colisão transversal entre o carro e a caminhonete.

O motorista da caminhonete não teve ferimentos, enquanto o do carro – um homem de 40 anos – morreu no local. Uma mulher de 26 anos e uma criança, de 6, também morreram, conforme informou a PRF.

Uma mulher grávida de 23 anos e uma adolescente, de 14, foram socorridas com lesões leves; já três crianças, de 7, 9 e 11 anos foram gravemente feridas. Todos os feridos foram levados para o Hospital Regional do Agreste (HRA), em Caruaru.

O condutor da caminhonete realizou teste do bafômetro, que não acusou ingestão de álcool. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil. (G1)