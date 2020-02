Colisão entre carro e moto deixa adolescente em estado grave na BR-232 em Serra Talhada

Uma colisão envolvendo um veículo modelo Ford Fiesta e uma motocicleta, deixou duas pessoas feridas na tarde deste domingo (02), na BR-232 em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, o acidente aconteceu no KM-410 nas proximidades da entrada do futuro Shopping Center de Serra Talhada. As vítimas foram identificadas como Everlayne Priscila Nascimento Feitosa, de 16 anos, que estava na garupa da moto e Ramon Silva dos Anjos, de 28 anos, que estava pilotando a motocicleta.

Ainda de acordo com informações, as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam).

Até o fechamento desta matéria, Everlayne Priscila havia sido transferida para a Casa de Saúde São Vicente, para realizar uma tomografia computadorizada. Já Ramon permaneceu no Hospam e seu estado de saúde é considerado estável.