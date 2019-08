Colisão entre carro e moto deixa mototaxista morto na BR-232

Um homem de 43 anos morreu em um acidente no domingo (18) na BR-232 em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. A vítima estava com um colete de mototáxi clandestino.

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu quando o condutor da motocicleta tentou fazer uma manobra de retorno e colidiu com um carro. O motorista do automóvel informou que tentou desviar, mas não conseguiu e colidiu com a motocicleta no meio da faixa da pista de rolamento.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local do acidente e informou que o motociclista estava com uma faca, um colete de mototáxi clandestino, dois capacetes e uma carteira com a quantia de R$ 50 e alguns documentos pessoais.

O motorista do carro foi levado pela PRF para prestar esclarecimento. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)