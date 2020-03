Colisão entre carro e moto deixa mulher morta e outras duas pessoas feridas no Agreste de PE

Um acidente entre um carro e uma moto deixou uma pessoa morta e duas feridas na Rodovia PE-95, na cidade de Passira, Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista do carro perdeu o controle do veículo em uma curva e invadiu a faixa contrária, colidindo com a motocicleta, que era ocupada por um casal. A vítima era uma mulher e morreu no local.

Durante o acidente, o carro, do modelo gol, teria arrastado a moto por um percurso de 15 metros, parando apenas após atingir uma árvore às margens da rodovia.

O condutor da moto sofreu fraturas nas pernas e foi levado para o Hospital Municipal de Passira, entretanto, devido a gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital da restauração, no Recife. O motorista do carro está internado no Hospital Municipal.

A Polícia Civil isolou o local. Uma perícia deverá ser realizada pelo Instituto de Criminalística (IC) para investigar a colisão entre carro e moto.

Do NE10 Interior