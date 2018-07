Colisão entre carro e moto deixa um homem ferido em Serra Talhada

Uma colisão envolvendo um carro e uma moto deixou um motociclista identificado como Junior Caiçara, ferido na noite dessa segunda-feira (16), no bairro Alto da Conceição em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, o acidente aconteceu por volta das 19h30 no cruzamento da rua Rua Isidoro Conrado com a rua que dá aceso a Praça do Rodeio.

Ainda de acordo com informações, a vítima foi socorrida pelo Copro de Bombeiros e encaminhada para Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam).

Júnior Caiçara sofreu apenas escoriações e teve fratura na região da perna, mas não corre risco de morte. Ele foi submetido a cirurgia no Hospam.