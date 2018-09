Colisão entre carro e moto deixa um morto e um ferido na BR-232, em Serra Talhada

Um motociclista identificado como Antonio da Silva Gaia, 60 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (27), após uma colisão envolvendo uma motocicleta Fan 150, vermelha, e um automóvel modelo Triton L200.

Segundo informações de populares, o acidente aconteceu por volta das 17h37 às margens da BR-232, quando o motociclista entrou, de repente, sentido bairro Vila Bela, e colidiu com o veículo que vinha sentido Salgueiro-Serra Talhada.

Ainda de acordo com informações, um homem identificado como Cícero Gomes Brandão, que vinha na garupa da moto, ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam), onde se encontrava no bloco cirúrgico com uma fratura no fêmur.

São constantes os números de acidentes registrados no trecho urbano da Capital do Xaxado, contabilizando muitas mortes e feridos ao longos dos últimos anos.