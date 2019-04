Colisão entre carro e moto deixa uma mulher morta na PE-365 em Serra Talhada

Uma mulher identificada preliminarmente por “Cristiane”, de 32 anos, morreu na tarde desse domingo (28) após uma colisão entre uma motocicleta e um carro na PE-365 em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, a vítima conduzia uma motocicleta Fan 125 cor vermelha, quando colidiu com um veículo modelo Renault Clio, nas proximidades do Clube Recreativo ‘O Peladão’ por volta das 15h40. A mulher teve morte imediata, com o impacto da colisão.

Ainda de acordo com informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado após o acidente e recolheu alguns membros do corpo da vítima, que se espalharam pela rodovia com a violência do choque.