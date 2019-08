Colisão entre carro e van deixa 8 feridos na BR-232

Uma colisão entre um carro e uma van deixou oito feridos na quarta-feira (14) na BR-232, em Tacaimbó, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a van transportava estudantes de Pesqueira.

Ainda segundo a PRF, os veículos colidiram frontalmente. “Pelo que foi verificado no local e, de acordo com o motorista da van, o carro entrou na contramão da rodovia”, conforme informou a polícia.

Também de acordo com a PRF, havia quatro pessoas no carro. Elas ficaram feridas e foram socorridas para o Hospital Regional do Agreste (HRA), em Caruaru. As quatro já foram liberadas.

Na van havia 12 pessoas. Quatro delas tiveram ferimentos leves e foram socorridas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caruaru. O motorista da van realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. (G1)