Colisão entre carro e van deixa grávida gravemente ferida na PE-103

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a mulher está com seis meses de gestação. Ela foi levada em um helicóptero para o Hospital da Restauração, no Recife. A vítima sofreu escoriações e traumatismo craniano, conforme informou o Samu. O estado de saúde do bebê não foi informado.