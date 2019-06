Colisão entre carros deixa mulher morta na PE-365 em Serra Talhada

Uma mulher identificada como Ytamiran Nunes de Souza, de 54 anos, morreu após uma picape Ranger e uma Veraneio colidirem na manhã desta quarta-feira (05), na PE-365, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, além de Ytamiran, mais quatro pessoas vinham com ela na Ranger, o motorista (não identificado) e o irmão dela, Iran de Souza; o neto da vítima, de 8 anos, e a esposa do condutor, Maria do Socorro. O acidente aconteceu próximo a uma linha férrea, logo após o clube “O Peladão”.

Ainda de acordo com informações, Iran de Souza e Maria do Socorro estão no bloco cirúrgico do Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam), nesse momento. A criança sentiu dores na cabeça e foi submetida a uma tomografia.

As vítimas não correm risco de morte.