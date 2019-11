Colisão entre carros deixa um morto e dois feridos na BR-104, no Agreste de PE

Uma colisão entre dois carros deixou um morto e dois gravemente feridos na BR-104 em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco. O acidente ocorreu no último sábado (2), mas as informações foram repassadas nesta segunda-feira (4).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos carros trafegava no sentido Toritama-Taquaritinga do Norte quando foi atingido frontalmente pelo outro veículo, que vinha no sentido contrário.

O motorista de um automóvel, um homem de 32 anos, teve lesões graves e foi levado para o Hospital Municipal de Toritama. O passageiro do veículo, de 44, saiu ileso do acidente, conforme informou a PRF.

O condutor do outro carro, de 33 anos, foi encaminhado para o Hospital Municipal de Toritama com ferimentos graves. Ele não resistiu e morreu na unidade de saúde. O passageiro, de 35, está em estado grave no hospital.

Do G1