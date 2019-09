Colisão entre dois carros deixa homem morto na BR-232

Uma colisão entre dois carros deixou um homem morto na noite do domingo (1º) na BR-232, em Sanharó, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu após uma colisão frontal.

Ainda segundo a PRF, o motorista de um dos veículos tinha 32 anos e morreu no local. O condutor do outro automóvel não estava no local do acidente quando os policiais chegaram.

O carro que a vítima fatal dirigia tinha um passageiro, que ficou ferido e foi socorrido para um hospital de Sanharó. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)