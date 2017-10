Colisão entre dois carros deixa quatro feridos e uma pessoa morta na PE-320

Um grave acidente aconteceu por volta das 08h00 da manhã desta sexta-feira (06), na PE-320 entre as cidades de Carnaíba e Afogados da Ingazeira nas proximidades do Sitio Leitão, zona rural de Carnaíba.

O blogueiro Cauê Rodrigues, falando a comunicadora Micheli Martins, durante o programa Manhã Total da Rádio Pajeú, disse que a colisão envolveu um veiculo Siena, de cor Vermelha, de placas PFY- 1271 – de São José do Egito, que seguia sentido Afogados/Carnaíba, que teria invadido a contra mão, bateu no veiculo Fiat Uno, de placas HGG – 8856 – de Arcoverde -PE, que seguia sentido Carnaíba/Afogados. Com o impacto, um dos passageiros foi arremessado para fora do Fiat Uno morrendo no local.

No Veiculo Siena seguiam dois ocupantes que foram socorridos para o Hospital Regional Emília Câmara em Afogados da Ingazeira. No Fiat Uno seguiam três ocupantes, uma das passageiras também foi socorrida em estado grave para o Hospital Emília Câmara, bem como o condutor do veiculo.

Nenhuma das vitimas ainda foram identificadas pela policia militar que está no local junto com o Corpo de Bombeiros.

Do Blog do Nill Júnior

Fotos: Luan Pereira