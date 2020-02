Colisão entre dois trens do Metrô do Recife deixa feridos e paralisa a Linha Centro

Uma colisão entre dois trens do Metrô do Recife (Metrorec) ocorreu no início da manhã desta terça-feira (18) na capital pernambucana. O acidente foi por volta das 5h40 na Estação Ipiranga, no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife. Segundo o Corpo de Bombeiros, há cerca de 30 feridos, e pelo menos dez ambulâncias do Samu foram para o local para fazer o atendimento. Por causa da batida, a Linha Centro do Metrô do Recife está sem funcionar.

O acidente ocorreu quando uma composição que estava estacionada – fazendo o embarque e desembarque – na estação Ipiranga foi atingida por outro trem, também com passageiros, que vinha na mesma direção, no sentido Jaboatão/Centro. A colisão deixou cerca de 30 feridos, e alguns passageiros ficaram em choque.

Segundo o Corpo de Bombeiros, todas as vítimas já foram removidas e receberam atendimento. Nenhuma corre risco de vida. A estação está fechada, e somente agentes do Samu e do Corpo de Bombeiros tiveram acesso à plataforma de embarque para fazer o resgate das vítimas. De acordo com o assessor de Comunicação do Metrô do Recife, Salvino Gomes, o sistema de frenagem do veículo evitou uma tragédia maior. “Graças a Deus, não houve vítima fatal”, informando que a maioria sofreu escoriações.

Segundo o diretor de Operações do Metrô do Recife, Murilo Cavalcanti, ainda não se sabe o motivo da colisão, e “a companhia deve se pronunciar assim que houver alguma conclusão”. Uma sindicância, de acordo com a Assessoria de Comunicação do Metrorec, será aberta para apurar as causas da colisão, que é a primeira envolvendo composições do Metrô do Recife em 35 anos de funcionamento do serviço. “Vamos saber se foi uma falha do equipamento ou falha humana”, afirmou Salvino Gomes, informando que o resultado da sindicância sairá em trinta dias.

A Linha Centro transporta diariamente cerca de 240 mil passageiros.

