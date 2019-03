Colisão entre moto e caminhão deixa uma pessoa morta e outra ferida na BR-104 no Agreste de PE

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente na manhã dessa segunda-feira (11) na BR-104, em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam em uma motocicleta e bateram em um caminhão quando os veículos colidiram.

A Polícia Civil está no local e irá investigar a causa do acidente. O Serviço de Atendimento Móvel (Samu) foi acionado para o socorro das vítimas. (G1)