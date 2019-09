Colisão entre carro e caminhão-pipa deixa um morto na BR-232 em Serra Talhada

Uma colisão entre um veículo modelo Gol e um caminhão-pipa deixou um homem identificado como Manoel Pereira, 45 anos, morto na manhã desta quinta-feira (05), na BR-232 em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, o acidente aconteceu por volta das 09h50 nas proximidades da entrada que dá acesso ao distrito de Bernardo Vieira. A vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Ainda de acordo com informações, Manoel trabalhou por muito tempo como vigilante do Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam) e no Detran-PE, em Serra Talhada.