Colisão entre moto e carro funerário deixa um morto e outro gravemente ferido na BR-232

Uma colisão entre uma moto e um carro funerário deixou um homem morto e outro gravemente ferido nesta quarta-feira (4) na BR-232, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro foi socorrido em estado grave para um hospital de Belo Jardim. Não foi possível realizar o teste do bafômetro, conforme informou a PRF.

Ainda segundo a polícia, o carro funerário invadiu a faixa contrária da rodovia e colidiu com a motocicleta. O motociclista morreu no local.

O carro fúnebre estava carregando um corpo, que já foi liberado para a família. (G1)