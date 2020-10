Colisão entre moto e ônibus em BR-232 causa morte de motociclista em PE

No último sábado (17), o condutor de uma motocicleta entrou na contramão da rodovia, colidiu de frente com um ônibus e faleceu no local. O acidente ocorreu por volta das 23h30, no km 212 da BR-232, em Pesqueira, Agreste pernambucano. As informações foram repassadas nesta segunda-feira (19).

Havia vestígios de outra motocicleta no local. De acordo com o relato do motorista do ônibus, há a suspeita de que as duas motocicletas estivessem apostando corrida no momento do acidente.

Não houve ferimentos nos passageiros do ônibus. O motorista realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. Além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Civil esteve no local e vai investigar o caso. (G1)