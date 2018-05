Colisão entre motocicletas deixa um morto e dois feridos na PE-180 no Agreste de PE

Um mototaxista de 22 anos morreu e dois homens ficaram feridos após uma colisão entre duas motos nesse domingo (13) entre Lajedo e São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu na PE-180.

Ainda segundo informações da PM, os feridos foram socorridos por uma van para o hospital local. O corpo do mototáxi foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. A Polícia Civil investiga o caso. (G1)