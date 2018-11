Colisão entre ônibus escolar e carro deixa um morto na divisa entre Pernambuco e Paraíba

Uma colisão entre um ônibus escolar e um carro deixou uma pessoa morta na noite da quarta-feira (21) em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. O acidente ocorreu próximo ao povoado de Pernambuquinho, que fica na divisa com o estado da Paraíba.

De acordo com a Polícia Militar, o ônibus levava estudantes para o Instituto Federal da Paraíba (IFPB) campus Monteiro quando o motorista do carro invadiu a faixa contrária da rodovia.

Ainda segundo a PM, além do motorista, outras pessoasl estavam no automóvel. Não foi informado qual dos ocupantes do veículo morreu no local do acidente. Os estudantes não ficaram gravemente feridos, conforme informou a polícia. (G1)