Colisão entre viatura da PM e carro de passeio deixa homem morto na BR-232 em Serra Talhada

Na noite desse domingo (03), uma viatura do Batalhão de Polícia Especializado de Policiamento do Interior (BEPI) se envolveu em um acidente com um veículo Fiat Uno, com placa de Salgueiro, na BR-232, que vinha sentido Serra Talhada.

Segundo informações, um homem identificado como Cícero Figueira de Souza, que estava conduzindo o Fiat Uno, não resistiu aos ferimentos, após o forte impacto da colisão e morreu no local.

Ainda de acordo com informações, os policiais que estavam na viatura sofreram apenas lesões leves.

O corpo de Cícero Figueira de Souza foi conduzido para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru, no Agreste de Pernambuco.