Colisão frontal entre carreta e ônibus deixa 3 mortos e 27 feridos na BR-423, em PE

Uma colisão frontal entre uma carreta e um ônibus deixou três mortos e cerca de 27 feridos na noite do sábado (1º). O acidente ocorreu na BR-423, em Jupi, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelos vestígios verificados no local, a carreta entrou na contramão da rodovia. Estava chovendo no momento do acidente.

Ainda segundo a PRF, o motorista da carreta morreu no local. Uma adolescente de 13 anos, que estava no ônibus, e o filho da dona do veículo não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital, conforme informou a polícia.

“No ônibus, cerca de 27 pessoas [que são de Alagoas e Pernambuco] ficaram feridas e foram socorridas para hospitais em Jupi, Lajedo e Garanhuns”, destacou a Polícia Rodoviária Federal por meio de nota.

No total, 17 pacientes foram atendidos no Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns. Destes, um permanece internado na unidade; três foram transferidos, sendo um para o Hospital da Restauração, no Recife, e um para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru; enquanto 13 tiveram alta. Até a publicação desta matéria, não conseguimos informações do estado de saúde dos outros 10 feridos.

O ônibus havia saído de São Paulo com destino a Caruaru. Também conforme a PRF, existe a suspeita de que o ônibus seja clandestino. A rodovia ficou fechada das 19h25 até às 2h05 da madrugada. A carreta foi retirada do local e o ônibus está no acostamento. O caso deve ser encaminhado para a Polícia Civil. (G1)