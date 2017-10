Colisão frontal entre carro e caminhões deixa um morto e dois feridos na BR-232

Uma colisão frontal entre um carro e dois caminhões deixou um morto e dois feridos na noite da última quarta-feira (11), em Gravatá, Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acidente ocorreu após uma ultrapassagem indevida na BR-232.

Ainda segundo a PRF, o motorista de um dos caminhões e o passageiro do carro ficaram feridos, mas não correm risco de morte. O condutor do automóvel morreu no local, conforme informou a polícia.