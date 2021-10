Colisão mata jovem de 19 anos na BR 232 em Serra Talhada

Mais um grave acidente com vítima fatal envolvendo motocicleta foi registrado nas estradas do Pajeú. Neste sábado (09), um jovem de 19 anos faleceu por volta das 14h20 após colidir a sua motocicleta na traseira de um caminhão na altura do KM-380 da BR-232, em Serra Talhada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou no local encontrou a vítima deitada no chão em decúbito dorsal com traumas na região da face e já estava sem os sinais vitais. Familiares informaram aos bombeiros que após a colisão o motorista do caminhão se evadiu do local do acidente.

Já em São José do Egito o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 12h45 do sábado (9) para combater um incêndio em vegetação no Sítio Muquem, na zona rural. Ao chegar ao local a equipe se deparou com um incêndio de média proporção. O fogo foi combatido e todos os focos extinguidos.

Não foram registradas ocorrências na 2ª Seção de Bombeiros em Afogados da Ingazeira e nem na 4ª Seção em Petrolândia. As informações são do boletim do 3º Grupamento de Bombeiros – CBMPE – DINTER II, sediado em Serra Talhada.

Do Nill Júnior