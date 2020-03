Colisão no ‘Trevo de Serra Talhada’ deixa duas pessoas mortas

Um grave acidente envolvendo um ônibus escolar e um carro deixou dois mortos e dois feridos nessa segunda-feira (9) em Floresta, no Sertão de Pernambuco. De acordo com informações preliminares apuradas pelo Blog do Elvis, o acidente aconteceu numa área conhecida como “Trevo de Serra Talhada”, no cruzamento das rodovias PE-360 e PE-390.

O carro de placa PDM-3231 da cidade de Belém do São Francisco ficou completamente destruído. As duas vítimas fatais ficaram presas nas ferragens. O homem foi identificado como Charles Sá, de 38 anos, secretário de Turismo de Belem, a outra vítima era Gilmaria Maria de Souza.

O estado de saúde das duas vítimas que ficaram feridas é grave. As duas pessoas ainda não identificadas foram socorridas para o Hospital Coronel Álvaro Ferraz, em Floresta. Pelo menos uma das vitimas pode precisar ser transferida para outra unidade de saúde maior a qualquer momento.

As causas do acidente ainda são desconhecidas.

