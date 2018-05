Colombiano é detido por embriaguez ao volante em Serra Talhada

Um colombiano, de 31 anos, foi detido por embriaguez ao volante nesta terça-feira (15), na BR 232, em Serra Talhada. O homem estava conduzindo uma motocicleta e foi abordado em uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Durante uma fiscalização no quilômetro 405 da rodovia, os policiais abordaram o veículo ocupado apenas pelo condutor. O homem realizou o teste do bafômetro e foi constatado o índice de 0,41mg/l, que configura crime de trânsito.

O colombiano informou que é comerciante e admitiu que havia ingerido bebida alcoólica. Além de ser autuado com uma multa no valor de R$2.934,70 e da suspensão do direito de dirigir por 12 meses, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da região.