Com 1.120 novos casos nas últimas 24h, Pernambuco ultrapassa 120 mil infectados

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) registrou, nessa quarta-feira (26), 1.120 novos casos da Covid-19. Com os novos registros, o Estado passou a totalizar 121.078 casos já confirmados, sendo 25.297 graves e 95.781 leves. Também foram confirmadas 35 mortes, ocorridas desde o dia 1º de maio. Agora o total de vítimas fatais da doença é de 7.460.

Entre os casos confirmados nesta quarta, apenas 55 (5%) são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e os outros 1.065 (95%) são leves, ou seja, pacientes que não demandaram internamento hospitalar e que já estavam curados, ou na fase final da doença.

Do total de mortes do informe do boletim, 18 (51%) ocorreram nos últimos três dias, sendo 4 mortos registrados nessa terça (25), 6 nasegunda (24) e oito no último domingo (23). Os outros 17 registros (49%) ocorreram entre os dias 1º de maio e 22 de agosto. Os pacientes tinham idades entre 42 e 97 anos, além de um recém-nascido do sexo masculino. As faixas etárias são: 0 a 9 (1), 40 a 49 (3), 50 a 59 (6), 60 a 69 (4), 70 a 79 (12) e 80 ou mais (9).

As novas mortes confirmadas são de pessoas residentes nos municípios de Amaraji (1), Angelim (1), Arcoverde (3), Bodocó (1), Cabo de Santo Agostinho (1), Camaragibe (1), Canhotinho (1), Carnaubeira da Penha (1), Caruaru (2), Itaíba (1), Jaboatão dos Guararapes (1), João Alfredo (1), Lagoa dos Gatos (1), Moreno (2), Olinda (1), Passira (1), Paulista (1), Recife (11), São Caetano (1), Serra Talhada (1) e outro estado (1).

Dos 35 pacientes que morreram, 30 apresentavam comorbidades confirmadas: doença cardiovascular (12), diabetes (13), hipertensão (12), tabagismo/histórico de tabagismo (4), doença renal (4), doença respiratória (4), histórico de AVC (3), obesidade (3), etilismo/histórico de etilismo (3), imunossupressão (2), doença pulmonar (1), lúpus (1), síndrome de Cushing (1), doença hepática (1), doença neurológica (1), câncer (1), doença vascular (1), hipotireoidismo (1) e doença de Alzheimer (1) – um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Um não tinha comorbidades e os demais estão em investigação.

Além disso, o boletim registra, ao todo, 101.793 pessoas recuperadas da doença. Dessas, 14.575 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 87.218 eram casos leves.