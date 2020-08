Com 1.142 novos casos e mais 23 mortes por Covid-19, PE totaliza 116.359 confirmações e 7.303 óbitos

Pernambuco confirmou, nessa quinta-feira (20), mais 1.142 casos de pessoas com Covid-19 e 23 mortes. Com isso, o estado passou a ter, ao todo, 116.359 confirmações e 7.303 mortes pela doença registradas desde o começo da pandemia, em março.

Entre os 1.142 confirmados através do boletim da Secretaria Estadual de Saúde, 61 foram identificados como casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e os outros 1.081 como leves, ou seja, pacientes que não precisaram ser internados, já estavam curados ou na fase final da doença.

Das 116.359 confirmações da doença registradas desde março, a Secretaria de Saúde identificou 25.014 pacientes graves e 91.345, leves.

Os 23 óbitos que constam no boletim ocorreram desde o dia 12 de julho, sendo uma morte na quarta-feira (19), cinco na terça-feira (18) e três na segunda-feira (17). Não foram detalhadas as datas das outras mortes.

Há, ainda, 97.038 pessoas recuperadas da doença. Destas, 14.273 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 82.765 eram casos leves.

Há casos de coronavírus em todos os municípios do estado, mas a Secretaria Estadual de Saúde apenas revela a localização dos casos graves, que estão em 183 municípios, além do arquipélago de Fernando de Noronha.

Mortes



Dos 23 óbitos confirmados laboratorialmente, 16 são de pacientes do sexo feminino e 7 do sexo masculino. Os novos óbitos confirmados são de pessoas residentes nos municípios de Araripina (1), Arcoverde (2), Buíque (1), Cachoeirinha (1), Capoeiras (1), Caruaru (2), Chã de Alegria (1), Garanhuns (1), Jaboatão dos Guararapes (3), Limoeiro (1), Olinda (1), Petrolândia (1), Recife (1), Salgueiro (2), São Joaquim do Monte (1), Serra Talhada (1) e Venturosa (2).

Os pacientes tinham idades entre 31 e 92 anos. As faixas etárias são: 30 a 39 (2), 40 a 49 (1), 50 a 59 (2), 60 a 69 (4), 70 a 79 (8), 80 anos ou mais (6). Dos 23 pacientes que vieram a óbito, 12 apresentavam comorbidades confirmadas: doenças cardiovasculares (5), hipertensão (5), doenças respiratórias (2), câncer (2), diabetes (2), imunossupressão (1), doença renal (1), obesidade (1), histórico de tabagismo (1) e histórico de AVC (1) – um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Os demais estão em investigação.

Leitos

A taxa geral de ocupação de leitos, no estado, chegou a 56%, nesta quinta. Do total de leitos de UTI, 70% estão ocupados. Além disso, 43% dos leitos de enfermaria estão sendo utilizados por pacientes com Covid-19 ou suspeita da doença. (G1)