Com 1º tempo eficiente, Ceará vence o Salgueiro na estreia no Nordestão

Em noite com brilho de Andrigo, com duas assistências, o Ceará venceu o Salgueiro por 2 a 0 na estreia dos times na Copa do Nordeste, nesta terça-feira (16), no Cornélio de Barros. Os gols foram marcados por Elton e Felipe Azevedo, no primeiro tempo. Com isso, o Vovô soma três pontos e é o líder do Grupo D, que também tem Sampaio Corrêa e CSA, que jogam nesta quinta. O Salgueiro não soma pontos.